Диетолог Королева перечислила способы не переесть и не перепить в Новый год

Празднование Нового года традиционно сопровождается обильным числом салатов и блюд, а также алкоголя. При этом избыточное употребление тяжелой пищи в новогоднюю ночь может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, избежать неприятных последствий поможет продуманный сценарий и меню. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что наличие на новогоднем столе не самых здоровых блюд, а также большие объемы вместе с алкоголем может стать причиной проблем с ЖКТ, прежде всего у тех, кто имеет какие-либо заболевания этих органов.

По мнению диетолога, следует ограничить объемы потребления, а также прийти сытым к самому празднику, чтобы быть сдержанным в поедании.

Она отметила, что тяжелые салаты и блюда также следует заменить на легкие и немногосложные аналоги с натуральными, свежими и «здоровыми» продуктами.