Диетолог Королева перечислила условия безвредной веганской диеты
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Блогер Жанна Самсонова скончалась от истощения из-за веганской диеты. По словам диетолога Маргариты Королевой, такая диета может быть действительно полезной, однако следует прислушиваться к собственному организму. Об это сообщает Общественная Служба Новостей.
Она подчеркнула, что важно знакомство со своим организмом вместе со специалистом.
По мнению Королевой, необходимо разработать пошаговую программу по уменьшению веса, чтобы это не принесло вреда здоровью.