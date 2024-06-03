Диетолог Королева пояснила бесполезность средиземноморской диеты

Средиземноморская диета уже много лет считается образцовым типом здорового питания. Она преимущественно состоит из овощей, фруктов, орехов, бобовых, макарон из твердых сортов пшеницы, круп, семян, рыбы и морепродуктов, а ключевым источником жиров является оливковое масло. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, сам по себе рацион народов Средиземноморья, хотя и полезен, но не является ключевой причиной здоровья и долголетия жителей региона. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она добавила, что причина здесь – в совокупности различных факторов, которые определяют особый образ жизни средиземноморцев.

По мнению медика, за счет свежих и натуральных продуктов, входящим в рацион, они получают необходимые белки, жиры и углеводы, насыщаются антиоксидантами, витаминами, минералами, растительной клетчаткой, что оказывает благотворное влияние на организм человека, его активности, работоспособности и на продолжительности жизни. Кроме того, свою роль играет и большой объем тепла, максимальное количество солнца, что приводит к достаточной выработке витамина D3. Также важна сиеста, когда люди в рабочее время в течение двух часов могут отдохнуть от палящего солнца, восстановиться и вновь приступить к своим профессиональным обязательствам. И в основе вдыхаемого воздуха там много йода – это работа щитовидной железы, это скорость обмена веществ. Все это вместе обеспечивает жителей региона крепким здоровьем и долголетием.

Она отметила, что жители нашей страны также могут позволить себе часть режима и условий жизни жителей Средиземноморья. Для этого следует приобретать на рынках свежую рыбу, много зелени, овощей и сезонных фруктов натурального происхождения, поддерживать двигательную активность, общаться с позитивными людьми, высыпаться, даже иметь дневной сон.