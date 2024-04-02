Диетолог Королева пояснила, чем чреваты экстремальные способы похудеть к лету

Весенний сезон в нашей стране в самом разгаре, соответственно, не за горами начало пляжного сезона. Многие люди стали подыскивать способ сбросить накопленные за зиму килограммы и похудеть к лету. Часто ими становятся достаточно жесткие диеты, «садясь» на которые человек сильно ограничивает себя в еде. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, интенсивные программы похудения бесполезны, а в отдельных случаях даже вредны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что любой итог жестких диет будет временным – потерянные килограммы вернутся, а человек станет чувствовать себя разочарованным.

По мнению специалиста, при выборе чрезмерно ограничительных диет организм человека не получает необходимый объем полезных компонентов, и люди довольно быстро сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с ЖКТ.

Она подчеркнула, что жесткие диеты, которые направлены на потерю веса в кратчайшие сроки являются пустой тратой времени и сил, поскольку потерянные килограммы вернутся с еще большим объемом, поскольку происходит потеря мышечной массы и снижение скорости базового метаболизма.

Медик отметила, что добиться стойкого результата можно только с помощью изменения пищевых привычек и образа жизни в целом.