Диетолог Королева пояснила, почему овощные заготовки в банках увеличивают риск развития онкологии

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, закрутки с овощами могут повышать риски развития онкологических заболеваний желудка и пищевода, если консервированные продукты подвергались сельскохозяйственной обработке нитратами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что избыток соли и уксуса в домашних консервах также может плохо сказаться на состоянии людей с гипертонической болезнью и нарушениями в ЖКТ, также при допущенных ошибках при изготовлении закруток попасть возбудители кишечных инфекций.

По мнению медика, не следует приобретать закрутки из случайных рук, а пользоваться лишь теми, которые готовятся в домашних условиях, либо производятся в промышленном масштабе и продаются в магазинах со всеми сертификатами.

Она уточнила, что не следует употреблять в пищу консервы, пролежавшие в погребе дольше полутора-двух лет. Также закрутки в связи с избытком соли и уксуса противопоказаны людям со слабым здоровьем, гипертонической болезнью и нарушениями в работе ЖКТ.