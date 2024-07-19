Диетолог Королева пояснила, почему перекусы на ходу опасны перееданием и нарушениями работы ЖКТ

Быстрый темп жизни, плотный рабочий график и высокая занятость нередко заставляют людей жертвовать распорядком дня и экономить время на уборке, сне и даже приемах пищи. И хотя всем хорошо известно, что есть на ходу не желательно. По словам диетолога Маргариты Королевой, все дело в особенностях работы пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта: так, проглоченная на ходу еда станет плохо усваиваться организмом. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она добавила, что для максимального усвоения компонентов пищи трапеза должна проходить в спокойной атмосфере, в специально предназначенном для этого месте. Для этого необходима правильная культура питания: во время еды человек должен быть расслаблен как физически, так и эмоционально, ему нужно находиться в комфортном, сидячем положении.

По мнению диетолога, при питании на ходу мозг не воспринимает, что конкретно мы едим, не запоминает, что было использовано в рационе, также в процессе ходьбы или бега или в условиях какой-то эмоциональной нагрузки происходит весьма быстрое продвижение составляющих еды по желудочно-кишечному тракту, а необходима слаженная работа всех элементов нижних отделов желудочно-кишечного тракта, и эта слаженность может быть обеспечена только в спокойных условиях, когда человек сидит, тщательно пережевывает пищу.

Она отметила, что прием пищи в спешке нередко приводит к плохому пережевыванию еды, которая затем из-за активных движений тела плохо усваивается. Также еда на ходу опасна и перееданиями. В связи с чем

Поэтому употреблять пищу следует размеренно, в сидячем положении и в состоянии душевного и физического покоя, указала Королева. При этом после еды оставаться на месте не обязательно — главное, чтобы эти условия были соблюдены непосредственно во время трапезы.