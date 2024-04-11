Диетолог Королева пояснила, почему продукты не влияют на увеличение продолжительности жизни

Люди, дожившие до ста лет, нередко на вопрос о секрете их долголетия отвечают, что все заключается в любимой еде и напитках. Причем список этих продуктов достаточно обширен. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, питание действительно напрямую влияет на здоровье человека, тем не менее это только один из многочисленных факторов, определяющих продолжительность его жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что продолжительность жизни человека определяют очень многие факторы, включая генетику. Даже генетически предрасположенный к длительной жизни человек может по какой-то причине пострадать от провоспалительных процессов, включая онкопатологию.

По мнению медика, продуктов, которые бы сами по себе продлевали человеческую жизнь, не существует, однако питанию стоит уделять особое внимание. Так, нужно употреблять натуральные продукты с щадящей обработкой для сохранения всей питательной ценности, избегать рафинированных продуктов, пресыщенных глютеном, жиром в сочетании с солью и сахарами, чаще питаться сезонными продуктами.

Она отметила, что следует пить много чистой негазированной воды, обязательно иметь в составе питания антиоксиданты, которые станут гасить все факторы воспалительного характера, использовать в пищу специи, продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, натуральных источников белка.