Диетолог Королева раскрыла опасность кофеиновой зависимости

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, кофеиновая зависимость может приводить к нарушениям работы центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что люди делятся на две категории – быстрых метаболизаторов, у которых быстро перерабатывается кофеин, и медленных метаболизаторов, у которых промежуточные продукты обмена накапливаются и продолжают оказывать негативное воздействие на системы организма.

По мнению медика, при наличии ожирения II и III степени человек в любом случае сталкивается с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, поэтому в такой ситуации избыток кофеина приведет к усугублению имеющихся проблем.

Она подчеркнула, что кофе не способствует снижению веса. Кроме того, людям, имеющим медленную переработку кофеина, не стоит употреблять кофе более трех раз в неделю.