Диетолог Королева развеяла популярный миф о пользе молока и мяса для суставов

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, несмотря на популярное убеждение, молоко не укрепляет кости и зубы человека. Более того, его употребление приводит к вымыванию из организма магния и кальция, которые для поддержания здоровья и прочности костных тканей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что построение костной ткани обеспечивают щелочные продукты, к которым относится пища растительного происхождения.

По мнению специалиста, молоко и молочные продукты – это кислые продукты, избыточное употребление которых приводит к тому, что организм станет самостоятельно восстанавливать кислотно-щелочной баланс за счет выведения из костной среды кальция и магния. В итоге это может стать причиной слабости костей и появления зубного кариеса.

Она отметила, что к вымыванию щелочных оснований из костей приводит регулярное употребление сахара, кондитерских изделий, газированных напитков и вредные привычки.

Диетолог подчеркнула, что для профилактики окисления организма и вымывания из костей кальция и магния не следует полностью отказываться от кислой пищи, тем не менее следует соблюдать кислотно-щелочной баланс в рационе.