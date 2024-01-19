Диетолог Королева рекомендует страдающим гипертонией отказаться от употребления соли

Гипертония является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, для профилактики гипертонии и лучшего контроля за уровнем артериального давления необходимо следить за питанием и не допускать избыточного повышения массы и объемов тела. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что правильное питание необходимо для исключения прогрессирования самого метаболического синдрома, то есть следует в первую очередь снижать вес.

По мнению медика, это поспособствует снижению уровня артериального давления и сокращению рисков осложнений при артериальной гипертензии.

Она отметила, что также следует питаться не три раза в день, а в меньшем объеме и чаще. Кроме того, следует сократить объем потребляемой соли или вовсе от нее отказаться.