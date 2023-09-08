Диетолог Королева считает, что маркировка вредных продуктов улучшит здоровье жителей РФ

В нашей стране могут ввести предупреждающую маркировку на вредных продуктах питания. По словам диетолога Маргариты Королевой, такая мера в долгосрочной перспективе имеет способность улучшить здоровье жителей РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что после пандемии коронавируса жители нашей страны стали более осознанно относиться к своему здоровью и пище.

По мнению медика, маркировка продуктов позволит покупателям позволит задумываться о том, чем они питаются, все чаще и чаще.

Она не исключила и наличие стресса у людей от того, что их любимые продукты могут быть помечены как вредные, тем не менее это пройдет.

Королева также добавила, что для получения качественных и полезных продуктов следует вкладываться в развитие сельского хозяйства.