Диетолог Королева считает, у людей с сахарным диабетом риск развития инсульта превышен в несколько раз

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, избыточное употребление в пищу продуктов с обильным содержанием сахара и соли в сочетании с жиром способствует набору лишнего веса, повышает риски инфаркта и инсульта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что основной причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний является избыточный вес, набираемый в результате употребления рафинированных продуктов.

По мнению специалиста, индустрия питания несет отдельную ответственность за развитие данных заболеваний у общества.

Она добавила, что проблема употребления рафинированных продуктов характерна не только для взрослых, но и для детей.