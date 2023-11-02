Диетолог Королева считает, у людей с сахарным диабетом риск развития инсульта превышен в несколько раз
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По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, избыточное употребление в пищу продуктов с обильным содержанием сахара и соли в сочетании с жиром способствует набору лишнего веса, повышает риски инфаркта и инсульта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что основной причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний является избыточный вес, набираемый в результате употребления рафинированных продуктов.
По мнению специалиста, индустрия питания несет отдельную ответственность за развитие данных заболеваний у общества.
Она добавила, что проблема употребления рафинированных продуктов характерна не только для взрослых, но и для детей.