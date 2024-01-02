Диетолог Круглова назвала случаи нежелательности употребления плодов граната

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, гранат содержит вещества, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, тем не менее в определенных случаях данная ягода может принеси вред человеку. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что в зимний период гранат является хорошим источником витамина С, также в нем содержится витамин К, фолиевая кислота и калий, органические кислоты и антиоксиданты, являющиеся профилактическим фактором, препятствующим возникновению сердечно-сосудистых и некоторых онкозаболеваний.

По мнению медика, при этом людям с болезнями ЖКТ и сахарным диабетом стоит ограничить потребление этой ягоды.