Диетолог Круглова перечислила возможные опасные инфекции в готовой еде, помимо ботулизма

Диетолог Наталья Круглова перечислила вероятные риски, которым подвергает себя человек, употребляющий готовую еду. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, кроме ботулизма через готовую еду можно заразиться сальмонеллезом, в первую очередь при употреблении блюд с мясными продуктами и блюдами с яйцами, если они плохо термически обработаны. Также есть риск заразиться кишечной палочкой и листериями, прежде всего людям со слабым иммунитетом и беременным женщинам.

Эксперт добавила, что для сокращения рисков заражения до минимума следует употреблять в пищу лишь свежеприготовленные продукты, следить за температурными режимами хранения, приобретать продукты в проверенных местах, и дополнительно обрабатывать их термически перед употреблением.

По ее мнению, при наличии признаков тошноты, рвоты, боли в животе, гипертермии необходимо немедленно обратиться в медучреждение.