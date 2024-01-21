Диетолог Круглова перечислила преимущества личи

Жители нашей страны не так давно познакомились с личи, однако фрукт китайского происхождения быстро превратился для многих в привычное зимнее лакомство. По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, у данного фрукта есть множество достоинств, прежде всего низкая калорийность. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что в составе личи есть не только простые, но и сложные углеводы, не позволяющие создавать резкий подъем уровня сахара в крови.

По мнению эксперта, личи благоприятно влияет на работу пищеварительной системы, содержит большой объем витамина С.

Она подчеркнула, что употреблять этот фрукт с осторожностью следует тем, у кого имеется аллергия, а также заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.