Диетолог Кузьменко: при желании похудеть стоит учитывать особенности своего организма

Современный культ худобы как единственного стандарта привлекательности все чаще вступает в противоречие с принципами здоровья. Как предупреждает врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко, навязываемый идеал заставляет многих людей бороться с собственной генетикой, что приводит к обратному результату — набору веса и психологическим проблемам. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что вместо погони за мнимыми стандартами следует принять индивидуальные особенности организма и сосредоточиться на осознанном питании, уважая чувства голода и сытости.

По мнению медика, особую опасность представляет бесконтрольное использование препаратов для снижения веса, таких как «Оземпик». Эти средства созданы для пациентов с тяжелыми формами ожирения, когда другие методы уже неэффективны. Их применение здоровыми людьми, стремящимися вернуть юношеские формы, может привести к серьезным нарушениям здоровья. Ситуация усугубляется, когда рецептурные лекарства продаются под видом БАДов, внося разлад в нормальную терапию и создавая иллюзию безвредности.

Он отметил, что следствием такой практики становится рост ятрогенных заболеваний — проблем со здоровьем, вызванных именно лечением. Люди, без показаний принимающие сильнодействующие препараты, сталкиваются с нарушениями обмена веществ, гормональными сбоями и психологической зависимостью от «волшебных» таблеток. Это не только не решает эстетические задачи, но и подрывает базовое здоровье. Кузьменко призывает к разумному подходу: вместо следования трендам стоит прислушаться к потребностям собственного тела, а любые медикаменты использовать только по назначению врача. Здоровье не должно быть жертвой ради сомнительной красоты.

