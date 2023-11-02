Диетолог Лазуренко назвала очевидные причины развития тромбоза

По словам врача-диетолога Натальи Лазуренко, вредные привычки, малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут стать причинами развития тромбоза. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что сбалансированный рацион может повлиять на уменьшение метаболического риска и привести к устойчивому падению массы тела.

По ее мнению, это поспособствует в большей степени сократить развитие воспалительных процессов в организме, усиливающих свертывание крови.