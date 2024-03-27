Диетолог Лазуренко обозначила наиболее вредные сочетания продуктов

По словам диетолога Натальи Лазуренко, сочетание конкретных продуктов питания может стать причиной ухудшения пищеварения, негативных последствий для здоровья и ослабления питательных свойств. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что это касается белков и крахмала, алкогольных напитков и мяса, молока и цитрусовых, а также йогурта с фруктами.

По мнению эксперта, любимое жителями нашей страны сочетание мяса и картофеля может вызвать трудности с пищеварением и чувство тяжести.

Она отметила, что также не стоит употреблять в пищу фрукты после еды, поскольку это может привести к брожению и газообразованию в желудке в связи с различной скоростью переваривания данных продуктов. Кроме того, сочетание мяса с алкоголем может вызвать избыточную нагрузку на печень и ухудшить переваривание.