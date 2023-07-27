Диетолог Лазуренко обозначила снижающие давление продукты

По словам врача-диетолога Натальи Лазуренко, кроме традиционных советов об уменьшении объема сахара, соли и отказа от употребления высококалорийных продуктов, сезонные фрукты и овощи способствуют улучшению состояния кровеносных сосудов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что с целью снижения давления страдающим гипертонией необходимо добавить в рацион яблоки, крыжовник, черную смородину, огурцы и свеклу.

По мнению специалиста, из напитков есть замечательный помощник для гипертоников, про который нередко забывают с возрастом, — это вода. Она способствует выведению желчи, налаживанию работы желудочно-кишечный тракта и позволяет не перегружать лимфатическую систему.