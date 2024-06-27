Диетолог Ливанцова определила неочевидную причину депрессии

По информации ВОЗ, более 260 млн человек в мире страдают депрессией, при этом 30-40% из них не ощущают эффекта от приема лекарственных препаратов. По словам врача-диетолога Елены Ливанцовой, ученые ведут активный поиск неочевидных причин указанного заболевания и новых методов его лечения. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что имеется связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы, прежде всего через блуждающий нерв. Микробиота кишечника «отвечает» за производство гормона, влияющего на настроение.

По ее мнению, также еще одной причиной психических расстройств может становиться дефицит витаминов, которые обеспечивают нормальную работу нервной системы. Это прежде всего недостаток витаминов группы В, витамина D, магния, цинка, селена и дисбаланс железа. В связи с этим важно придерживаться диеты и употреблять не менее 400 г овощей и фруктов каждый день.

Она добавила, что результаты одного из ранних исследований показали, что в сочетании со средиземноморской диетой эффективность лекарственных препаратов у людей, страдающих депрессией, повысилась на 40-45%. При этом каждые 100 г овощей и фруктов в ежедневном рационе снижают риск депрессии на 5%.