Диетолог Макиша объяснила пользу диетического мяса

По словам врача-диетолога Марины Макиша, диетическое мясо могут употреблять в пищу все люди, кроме тех, у кого есть на него аллергическая реакция. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что данный продукт является хорошим источником белка, имеет низкую калорийность и насыщает организм энергией на долгое время.

По мнению специалиста, диетическое мясо — это птица без кожи, свиная вырезка, телятина, постная говядина и мясо кролика.

Она отметила, что данный продукт противопоказан только людей с индивидуальной непереносимостью, однако такие случаи очень редки.