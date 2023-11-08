Диетолог Мещерякова определила единственный вариант избавиться от кофеиновой зависимости
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По словам врача-диетолога Татьяны Мещеряковой, отчаянные попытки избавиться от привычки взбодриться посредством ряда чашек кофе бесполезны без перемен в образе жизни. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что кофеиновая зависимость является последствием гормонального сбоя в организме.
По мнению эксперта, в большинстве случаев она возникает в силу несоблюдения режима сна и бодрствования, которые в итоге приводят к нарушению работы центральной нервной системы.
Она отметила, что кофеин дает иллюзорное ощущение бодрости.
Диетолог рекомендует ежеутренне выпивать стакан горячей воды.