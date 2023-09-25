Диетолог Микитюк объяснила правила употребления в пищу малинового варенья при беременности

По словам диетолога Людмилы Микитюк, малиновое варенье содержит весьма полезные для беременных элементы, тем не менее употреблять в пищу его следует с осторожностью и в небольших количествах. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что в большом объеме этот продукт способен вызвать аллергию.

По мнению специалиста, аллергические реакции могут также дать о себе знать и в период грудного вскармливания.

Она уточнила, что малиновое варенье является жаропонижающим и противомикробным средством, в связи с чем оно полезно при гриппе и простудных заболеваниях. Кроме того, его рекомендуется употреблять тем, у кого имеется риск инсульта, поскольку малиновое варенье разжижает кровь.