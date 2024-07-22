Диетолог Микитюк перечислила полезные свойства редьки

По словам диетолога Людмилы Микитюк, редька является весьма интересным овощем, пришедшим в нашу страну из Азии, обладающим пикантным вкусом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она пояснила, что одной из ее ключевых особенностей является способность снижать уровень холестерина в организме. Этот овощ можно употреблять как в сыром виде, так и в вареном, тушеном и маринованном.

По мнению эксперта, редька противопоказана тем, у кого имеются следующие заболевания: подагра, болезни почек и печени, а также после недавно перенесенного инфаркта.

Она пояснила, что в состав данного овоща входят минеральные соли натрия, йода, кальция, магния, железа, калия и фосфора, а также витамины С, РР, В, В6, В2. Она обладает антибактериальными свойствами, способствует активному пищеварению, абсорбирует холестерин, яды и токсины.