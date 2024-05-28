Диетолог Микитюк развеяла миф о бесполезности свинины

По словам диетолога Людмилы Микитюк, мнение о бесполезности свинины является не более чем мифом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что этот продукт богат витаминами B1, B4, B6, PP, калием, фосфором, цинком и хромом.

По мнению медика, в целом мясо свинины можно употреблять в пищу не чаще двух раз в неделю, а одна порция этого продукта не должна превышать 100–150 г.

Она уточнила, что от этого вида мяса желательно отказаться людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушениями функций органов пищеварения.