Диетолог Москвичева перечислила важные продукты в рационе женщин

В женском организме ведущую роль играют два ключевых гормона — эстроген и прогестерон, при нарушении баланса которых могут начать развиваться опухолевые процессы. При этом на гормональный баланс может влиять питание. Врач-диетолог Юлия Москвичева рассказала, какие продукты, доступные в любом магазине, следует включить в рацион женщинам. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, для поддержания организма в норме важно иметь рацион, богатый катехинами, которые содержатся в зеленом чае, фруктах, ягодах и какао-бобах. Таким образом, натуральный шоколад в умеренных объемах может быть весьма даже полезен для женского организма.

Медик добавила, что также в летний сезон рекомендуется употреблять клубнику и черешню. Данные плоды имеют низкую калорийность, однако богаты катехинами.

По ее мнению, кроме того, для поддержания здоровья следует употреблять не менее 400 г фруктов и овощей ежедневно.