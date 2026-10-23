Лондон и Париж провели первые учения с имитацией ядерного удара

Британия и Франция впервые провели учения с имитацией ядерного удара

Политика

Франция и Великобритания впервые провели совместные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара. Об этом сообщает The Guardian.

Британский министр обороны Уэс Стритинг отметил: маневры подтверждают глубину партнерства Лондона и Парижа. По его словам, учения демонстрируют надежность средств сдерживания и решимость сохранять единство перед лицом возникающих угроз. Французская сторона подчеркнула: наличие у стран независимых ядерных арсеналов не препятствует координации действий.

Согласно обнародованной информации, французские истребители Rafale поднимались с базы на севере Франции в сопровождении британских Typhoon.

Ранее стало известно, что премьер Британии Бернем призвал граждан готовиться к «неожиданным событиям».

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