Лондон и Париж провели первые учения с имитацией ядерного удара

Франция и Великобритания впервые провели совместные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара. Об этом сообщает The Guardian.

Британский министр обороны Уэс Стритинг отметил: маневры подтверждают глубину партнерства Лондона и Парижа. По его словам, учения демонстрируют надежность средств сдерживания и решимость сохранять единство перед лицом возникающих угроз. Французская сторона подчеркнула: наличие у стран независимых ядерных арсеналов не препятствует координации действий.

Согласно обнародованной информации, французские истребители Rafale поднимались с базы на севере Франции в сопровождении британских Typhoon.

Ранее стало известно, что премьер Британии Бернем призвал граждан готовиться к «неожиданным событиям».