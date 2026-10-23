Треш-блогер Олег Монгол женился

Пара состоит в отношениях больше года и вместе снимает ролики. Олег опубликовал в социальных сетях фотографии с торжества. Молодожены позировали в беседке на фоне озера и гор. Судя по кадрам, церемония прошла в теплой и непринужденной атмосфере.

Валентина была в белом платье в пол, диадеме и с букетом белых цветов. Олег выбрал серый костюм, белую рубашку, кожаную ковбойскую шляпу и черные ботинки.

Вместе с парой позировали свидетели — треш-блогер Безумный Паша и их подруга Татьяна. Шафер надел костюм и шляпу, а подружка невесты — серебристое платье с пайетками, ярко-красный кожаный картуз и замшевые сапоги в тон. После крика «Горько» супруги поцеловались.

Олег и Валентина давно планировали свадьбу. В сентябре Монгол говорил, что торжество пришлось отложить из-за лечения грибка на коже ног.

Ранее сообщалось, что Иришка Чики-Пики и Безумный Паша стали участниками «Свадьбы вслепую».