Треш-блогер Олег Монгол женился

VOICE: блогеры Олег Монгол и Валентина Тринити поженились после года отношений

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

50-летней треш-блоге Олег Монгол (настоящее имя — Олег Перехожев) женился на 41-летней Валентине Тринити, сообщил VOICE.

Пара состоит в отношениях больше года и вместе снимает ролики. Олег опубликовал в социальных сетях фотографии с торжества. Молодожены позировали в беседке на фоне озера и гор. Судя по кадрам, церемония прошла в теплой и непринужденной атмосфере.

Валентина была в белом платье в пол, диадеме и с букетом белых цветов. Олег выбрал серый костюм, белую рубашку, кожаную ковбойскую шляпу и черные ботинки.

Вместе с парой позировали свидетели — треш-блогер Безумный Паша и их подруга Татьяна. Шафер надел костюм и шляпу, а подружка невесты — серебристое платье с пайетками, ярко-красный кожаный картуз и замшевые сапоги в тон. После крика «Горько» супруги поцеловались.

Олег и Валентина давно планировали свадьбу. В сентябре Монгол говорил, что торжество пришлось отложить из-за лечения грибка на коже ног.

Ранее сообщалось, что Иришка Чики-Пики и Безумный Паша стали участниками «Свадьбы вслепую».

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