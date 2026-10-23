Треш-блогер Олег Монгол женился
VOICE: блогеры Олег Монгол и Валентина Тринити поженились после года отношений
Фото: [соцсети]
50-летней треш-блоге Олег Монгол (настоящее имя — Олег Перехожев) женился на 41-летней Валентине Тринити, сообщил VOICE.
Пара состоит в отношениях больше года и вместе снимает ролики. Олег опубликовал в социальных сетях фотографии с торжества. Молодожены позировали в беседке на фоне озера и гор. Судя по кадрам, церемония прошла в теплой и непринужденной атмосфере.
Валентина была в белом платье в пол, диадеме и с букетом белых цветов. Олег выбрал серый костюм, белую рубашку, кожаную ковбойскую шляпу и черные ботинки.
Вместе с парой позировали свидетели — треш-блогер Безумный Паша и их подруга Татьяна. Шафер надел костюм и шляпу, а подружка невесты — серебристое платье с пайетками, ярко-красный кожаный картуз и замшевые сапоги в тон. После крика «Горько» супруги поцеловались.
Олег и Валентина давно планировали свадьбу. В сентябре Монгол говорил, что торжество пришлось отложить из-за лечения грибка на коже ног.
Ранее сообщалось, что Иришка Чики-Пики и Безумный Паша стали участниками «Свадьбы вслепую».