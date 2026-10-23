В Белоруссии проверят Егора Крида на реабилитацию нацизма

Скандал вокруг нового клипа 32-летнего рэпера Егора Крида (настоящее имя —Егор Булаткин) набирает обороты. Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету проверить видео на песню «Милый ублюдок» на предмет признаков реабилитации нацизма и разжигания социальной вражды, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной столь пристального внимания стал лонгслив, в котором артист появился в кадре. На одежде изображен главный герой культового советского фильма Элема Климова «Иди и смотри». Как утверждали создатели бренда, дизайнеры «переосмыслили» образ: персонажу добавили татуировки, пирсинг и надпись «Маркировка дистанции».

Общественный резонанс оказался мгновенным. Пользователи соцсетей обвинили Крида в глумлении над памятью жертв Великой Отечественной войны (ВОВ). Егор оперативно отреагировал.

Артист заявил, что не смотрел фильм «Иди и смотри» и не знал его сюжета, а саму вещь просто купил в магазине, не вкладывая в образ никакого политического или исторического подтекста. Тем не менее, он «заблюрил» скандальные кадры в клипе в срочном порядке и принес извинения за инцидент. Бренд, выпустивший одежду, также удалил публикацию с артистом и лонгслив с сайта.

Вместе с тем к ситуации подключился киноконцерн «Мосфильм». Юристы студии начали проверку законности использования постера фильма для создания мерча, отметив, что права на использование кадров и образов из военных картин для рекламы и коммерческой продукции никогда не предоставлялись.

Ранее кинокритик Анатолий Сушко разнес Егора Крида за скандальный лонгслив.