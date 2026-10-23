Массовые отмены и перенаправление рейсов: в Москве экстренно закрыли все аэропорты

Работа гражданской авиации в московском регионе парализована. Воздушные гавани Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно закрыты на прием и выпуск лайнеров, а ситуация находится на особом контроле профильных ведомств. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на Росавиацию.

Жесткие ограничения введены исключительно для обеспечения безопасности полетов. На фоне временного закрытия небо над столицей опустело, а самолеты, летевшие в Москву, экстренно перенаправляют на запасные аэродромы. Так, лайнеры из Шанхая, Чунцина и Краснодара приняли в Казани, рейсы из Калининграда, Хабаровска и Магадана ушли в Санкт-Петербург, самолет из Пекина приземлился в Минске, а борт из Сочи — в Нижнем Новгороде.

Сильнее всего ситуация отразилась на расписании Шереметьево. Там массово отменены вылеты в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Уфу, Грозный, Мурманск и другие города, а оставшиеся рейсы переведены в статус ожидания посадки. Более того, в пресс-службе Шереметьево сообщили о проведении эвакуации пассажиров и временном ограничении входа в стерильные зоны терминалов. Домодедово при этом продолжает отправлять и принимать борты в индивидуальном порядке по согласованию с компетентными органами.

Эхо транспортного сбоя докатилось и до регионов. В аэропорту Сургута зафиксированы задержки рейсов в столичном направлении, а также в Уфу, Екатеринбург и Саратов ориентировочно до 18-19 часов. При этом воздушные гавани Нижневартовска и Ханты-Мансийска пока работают в штатном режиме по расписанию.

В самих столичных терминалах обстановка остается спокойной. Для поддержки пассажиров все службы переведены на усиленный режим работы, расширены штаты кол-центров и справочных служб. В зонах ожидания пассажирам бесплатно предоставляют воду через кулеры и пурифайеры, открыты комнаты матери и ребенка. В Росавиации напоминают, что при длительных задержках путешественники имеют право на обслуживание со стороны авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами.