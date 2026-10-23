Онкобольная экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель вышла на связь из больницы

VOICE: Алена Рапунцель, борющаяся с раком легких, записала видео из больницы

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

29-летняя Алена Рапунцель (настоящее имя — Алена Савкина), бывшая участница телепроекта «Дом-2», продолжает борьбу с тяжелым заболеванием. 21 октября отец отвез девушку в столичную клинику, пишет VOICE. Причина — высокая температура, которая достигала 39 градусов.

Модель рассказала, что три дня ее состояние оставалось тяжелым: столбик термометра поднимался до 40, а сбивать температуру врачам запрещено из-за основного диагноза. Медики подбирали антибиотик, и только шестой или седьмой препарат дал нужный эффект.

В самый критический день, когда температура превысила 40 градусов, Алена призналась, что думала, будто умирает. Девушке провели бронхоскопию — исследование дыхательных путей.

После этой процедуры Рапунцель заявила, что никакая боль ее уже не испугает. В видео из больницы она расплакалась и поблагодарила родных, близких и врачей за поддержку.

Фото: [скриншот видео]

«Слезы, конечно же, еще от усталости. Каждый день я отдаю все силы борьбе», — сказала Алена

Напомним, что легких четвертой стадии у Рапунцель был диагностирован 24 июля. Примечательно, что ни анализ крови, ни рентген не показали онкологию. Болезнь удалось обнаружить только благодаря компьютерной томографии.

Ранее с поддержкой Алены Рапунцель выступила бывшая участница «Дома-2» Ольга Солнце.

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