Онкобольная экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель вышла на связь из больницы
VOICE: Алена Рапунцель, борющаяся с раком легких, записала видео из больницы
Фото: [соцсети]
29-летняя Алена Рапунцель (настоящее имя — Алена Савкина), бывшая участница телепроекта «Дом-2», продолжает борьбу с тяжелым заболеванием. 21 октября отец отвез девушку в столичную клинику, пишет VOICE. Причина — высокая температура, которая достигала 39 градусов.
Модель рассказала, что три дня ее состояние оставалось тяжелым: столбик термометра поднимался до 40, а сбивать температуру врачам запрещено из-за основного диагноза. Медики подбирали антибиотик, и только шестой или седьмой препарат дал нужный эффект.
В самый критический день, когда температура превысила 40 градусов, Алена призналась, что думала, будто умирает. Девушке провели бронхоскопию — исследование дыхательных путей.
После этой процедуры Рапунцель заявила, что никакая боль ее уже не испугает. В видео из больницы она расплакалась и поблагодарила родных, близких и врачей за поддержку.
Фото: [скриншот видео]
«Слезы, конечно же, еще от усталости. Каждый день я отдаю все силы борьбе», — сказала Алена
Напомним, что легких четвертой стадии у Рапунцель был диагностирован 24 июля. Примечательно, что ни анализ крови, ни рентген не показали онкологию. Болезнь удалось обнаружить только благодаря компьютерной томографии.
Ранее с поддержкой Алены Рапунцель выступила бывшая участница «Дома-2» Ольга Солнце.