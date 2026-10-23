Россиянин-неплательщик обхитрил московских коллекторов

Должник из Кузбасса проучил московских коллекторов на ₽120 тысяч

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Московская коллекторская компания попыталась взыскать с жителя Мариинска более ₽120 тыс. по старому кредиту, но проиграла суд. Мужчина не явился на заседание, зато напомнил о пропуске срока исковой давности — и суд встал на его сторону. Об этом сообщает VSE42.RU.

Кредитный договор с коммерческим банком кузбассовец заключил в конце декабря 2011 года. Сначала он регулярно нарушал график платежей, а с начала 2014-го выплаты прекратились вовсе — последний взнос он внес 30 декабря 2013 года.

В октябре 2014 года банк передал право требовать долг московскому «Первому клиентскому бюро». Однако к мировому судье коллекторы пошли только в 2021 году — примерно через семь лет после прекращения выплат. Судебный приказ о взыскании долга позже отменили по возражениям должника.

На этом история не закончилась: компания подала новый иск в Мариинский городской суд, потребовав более ₽120 тыс. К тому моменту после отмены приказа прошло еще больше четырех лет. Должник на заседание не пришел, но направил заявление с просьбой отказать из-за пропуска срока исковой давности.

Суд установил: задолженность действительно возникла из-за нарушения условий договора, а обращение к мировому судье продлило течение срока давности на полгода. Вот только и этот срок взыскатель пропустил более чем на четыре года. В итоге «Первому клиентскому бюро» во взыскании долга отказали.

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