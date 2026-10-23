Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем призвал граждан запастись консервами и бутилированной водой на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает BBC.

По его словам, «неожиданные события» становятся все более частым явлением. Правительство разработало рекомендации: иметь запас воды и консервов на три дня на случай кризиса, включая войну, кибератаку или стихийное бедствие.

Бернем, говоря о запасах первой необходимости, предложил также запастись вином, чтобы «пережить трудную ситуацию».

Ранее стало известно, что французский политик высмеял обвинения фон дер Ляйен в адрес России.