Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер развелась с Максимом Белбородовым

5-tv.ru: Зоя Бербер развелась с Максимом Белбородовым после двух лет брака

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летняя звезда серила «Реальные пацаны» Зоя Бербер официально развелась с мужем, 37-летним актером Максимом Белбородовым, сообщил Пятый канал. Брак продлился два года.

Отмечается, что иск о расторжении брака Бербер подала в конце сентября. Мировой судья удовлетворил требования актрисы. Причины расставания супруги не раскрывали.

Интересно, что еще до суда Белбородов заявлял, что не знает о заявлении на развод. Он утверждал, что они с Зоей продолжают жить вместе и он ничего не подозревает. Однако суд все же расторг брак. Теперь бывшим супругам предстоит решить вопросы раздела совместно нажитого имущества и опеки над двухлетним сыном. У Бербер также есть 11-летняя дочь от предыдущего брака со сценаристом Александром Синегузовым. Девочка живет с матерью.

Ранее сообщалось, что звезда комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» Олег Шкловский развелся.

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