Диетолог Мухина назвала неизбежно приводящее к ожирению блюдо

По словам диетолога Марият Мухиной, роллы могут способствовать развитию ожирения и не являются диетической пищей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что популярное блюдо, подаваемое в отечественных ресторанах, в действительности приготовлено «по-американски» и не является столь полезным, как японский вариант.

По мнению эксперта, классический японский вариант роллов представляет собой красную рыбу, водоросли и рис, и они действительно полезны для организма, поскольку являются источником омеги-3, железа, йода и множества иных витаминов и минералов, также в стандартной порции из шести роллов содержится не более 150–200 калорий. Тем не менее в порции российской «Филадельфии» в зависимости от производителя насчитывается от 400 до 600 калорий. Кроме того, в этом продукте содержится большой объем калорийного сыра «Филадельфия».

Она отметила, что современные вариации японского блюда еще более опасны для здоровья. Почти во всех популярных сетах присутствуют горячие роллы, которые готовятся во фритюре, а данная пища содержит в себе не только колоссальный объем жира и калорий, а также и конечные продукты гликирования, которые в разы ускоряют все процессы старения.