Диетолог Мухина назвала оптимальное время завтрака при простуде и гриппе

При заболевании ОРВИ и гриппом весьма важно не только правильно лечиться, но и правильно питаться. По словам врача-диетолога Марият Мухиной, диета во время болезни должна быть особая, так, лучше отказаться от мяса, сладкого чая и фруктов. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что важно соблюдать полуголод с целью сосредоточиться организму на придаче энергии.

По мнению медика, стоит завтракать не ранее 12 часов, в течение дня должно быть двухразовое питание и легкий перекус, пить травяной чай, полностью отказаться от сахара и простых углеводов.

Она отметила, что весьма полезен куриный бульон, а также иметь в рационе животные жиры, например масло.