Диетолог Мухина пояснила пользу бананов

По словам врача-диетолога Марият Мухиной, бананы считаются продуктом счастья в силу содержания большого объема аминокислоты тирозина. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что из тирозина синтезируются энкефалины, дающие состояние радости, удовольствия, счастья.

По мнению медика, этот фрукт обладает легким диуретическим эффектом, содержит большое количество калия, витаминов B1, B2, B6, железа.

Она отметила, что в день можно съедать не более пяти плодов при отсутствии проблем с сахаром.