Диетолог Мухина считает, что диета капибар подходит лишь для кратковременного очищения

Капибара, или водосвинка, — полуводное травоядное млекопитающее и наиболее крупный среди современных грызунов. В последнее время эти животные завоевали огромную любовь у людей во всем мире благодаря своей невозмутимости и милой мордашке. Их любимыми лакомствами являются тыква, яблоки, огурцы, зелень и овсяные хлопья. Диетолог Марият Мухина рассказала, подходит ли диета капибар людям и есть ли шанс на ней похудеть. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, такая диета подходит только в момент очищения и постов, которые имеются во всех конфессиях, то есть не более 50 дней. При ее соблюдении сократится объем мочевой кислоты в крови, нагрузка на работу почек, печени, произойдет детоксикация и снизится вес от пяти до восьми килограммов за месяц.

Эксперт подчеркнула, что особенно увлекаться подобной диетой нельзя, поскольку в ней отсутствует животный белок, а его дефицит может иметь серьезные последствия для здоровья: может привести к ослаблению мышц и снижению мышечной массы, слабости и ухудшению физической выносливости, нарушению метаболизма и проблемам с пищеварением. Кроме того, белок несет ответственность за поддержание иммунной системы и заживление тканей, поэтому его нехватка может снизить защитные функции организма и нарастить риск развития различных инфекций и заболеваний.