Диетолог назвала категории людей, для которых клюква опасна

Согласно результатам исследования ученых, постоянное употребление клюквы может сократить риск смерти, тем не менее для ряда людей данная ягода может быть опасной. Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, кому не следует употреблять в пищу клюкву. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, противопоказаниями являются индивидуальная непереносимость и различные аллергические реакции.

Медик добавила, что клюква способна оказывать раздражительное действие на желудок, поэтому не стоит употреблять ее в больших количествах тем, у кого имеются заболевания ЖКТ.

По ее мнению, опасна эта ягода и тем, кто страдает мочекаменной болезнью.