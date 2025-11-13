Диетолог назвала натуральное какао спасением для офисных работников

Натуральный какао-порошок без добавок может стать эффективным помощником для людей с сидячим образом жизни. Как пояснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова, этот напиток содержит уникальный комплекс веществ, способных компенсировать негативные последствия малоподвижности.

По ее словам, теобромин и флавонолы в составе какао мягко стимулируют нервную систему, улучшая кровоснабжение мозга и когнитивные функции без избыточной стимуляции, характерной для кофеина. Одновременно напиток способствует выработке серотонина и эндорфинов, помогая бороться со стрессом и профессиональным выгоранием. Для сердечно-сосудистой системы, страдающей от гиподинамии, какао становится источником антиоксидантов, улучшающих эластичность сосудов и нормализующих давление.

Медик пояснила, что регулярное употребление качественного какао также влияет на метаболизм: магний и хром в его составе помогают регулировать уровень глюкозы в крови, снижают инсулинорезистентность и предотвращают тягу к вредным перекусам. Это особенно важно при замедленном обмене веществ, характерном для сидячей работы.

По ее мнению, при правильном приготовлении — на воде или нежирном молоке без сахара — одна-две чашки какао в день становятся не просто приятным напитком, а полноценным элементом системы профилактики здоровья для офисных работников, сочетающим в себе пользу для умственной деятельности, эмоционального состояния и физиологического здоровья.

