Напиток для сердца и настроения: диетолог объяснила пользу какао после 50 лет

Ученые Бирмингемского университета обнаружили, что какао с высоким содержанием флавонолов способно компенсировать вред для сердечно-сосудистой системы, вызванный длительным сидением. Это открытие особенно актуально для людей с малоподвижным образом жизни, проводящих много часов за рабочим столом. Как пояснила диетолог Ольга Редина, ценность какао обусловлена его уникальным составом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, напиток содержит мощные антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами и замедляющие старение клеток. Особое значение имеют флавоноиды, которые не только укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и оказывают противовоспалительное действие, а также богатый комплекс микроэлементов, включая цинк, магний и железо.

Диетолог добавила, что для людей старше 50 лет какао становится особенно полезным напитком. Полифенолы в его составе поддерживают здоровье сердца, а триптофан — предшественник «гормона счастья» серотонина — помогает улучшить эмоциональное состояние. Однако важно соблюдать умеренность, ограничиваясь двумя-тремя чашками в день.

По ее мнению, несмотря на пользу, какао имеет и противопоказания. От его употребления следует воздержаться людям с непереносимостью кофеина, язвенной болезнью, гастроэзофагеальным рефлюксом и некоторыми другими хроническими заболеваниями. Таким образом, правильное употребление качественного какао может стать простым и приятным способом поддержать здоровье, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Ранее сообщалось, как какао защищает наши сосуды.