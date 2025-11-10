Диетолог назвала ноябрь лучшим временем для квашения капусты

Ноябрь создает идеальные условия для приготовления одной из главных русских заготовок — квашеной капусты. Как пояснила врач-диетолог Александра Разаренова, именно поздние сорта капусты обладают оптимальной плотностью и повышенным содержанием сахаров, что критически важно для успешного процесса ферментации. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, особое внимание нужно уделить выбору посуды, рекомендуя полностью исключить металлические емкости в пользу стеклянных, керамических или качественных пластиковых контейнеров. Также важно избегать использования уксуса, который нарушает естественное брожение и снижает ценность готового продукта.

Эксперт подчеркнула, что готовая капуста сохраняет свои полезные свойства в холодильнике до двух месяцев, представляя собой не просто традиционную закуску, но и ценный источник пробиотиков и витаминов на протяжении всей зимы. Правильно приготовленный продукт становится естественным средством поддержки иммунитета в холодный сезон.

