Врач-диетолог объяснила, почему квашеная капуста полезнее свежей

Врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с aif.ru объяснила , зачем ежедневно употреблять 100-150 граммов квашеной капусты в осенне-зимний период.

Ферментированный продукт содержит уникальную комбинацию питательных веществ: суточную норму витамина С, витамины А, K, U и группы B, кальций и калий. Особую ценность представляют пробиотики — живые микроорганизмы, которые в такой концентрации не встречаются в свежих овощах. По содержанию витамина P квашеная капуста превосходит свежую в 20 раз.

Научные исследования подтверждают терапевтический эффект продукта. Молочнокислые бактерии подавляют рост Helicobacter pylori — возбудителя язвенной болезни и гастрита. Мета-анализы демонстрируют эффективность пробиотиков против симптомов синдрома раздраженного кишечника. Финские ученые обнаружили в продукте изотиоцианаты, подавляющие рост опухолевых клеток. Всего 27 ккал в 100 граммах делают капусту идеальным продуктом для контроля веса.

Продукт имеет ограничения: противопоказан при обострениях ЖКТ, гипертонии (из-за высокого содержания соли) и может провоцировать аллергические реакции при чрезмерном употреблении. Для большинства людей ежедневная порция станет эффективной поддержкой микробиома, который составляет 1,5-2 кг от массы тела и напрямую влияет на иммунитет, пищеварение и обмен веществ.

