Диетолог назвала оптимальное количество белка в рационе

Злоупотребление белковой пищей в ущерб другим полезным продуктам может негативно сказаться на здоровье. Об этом эксперт рассказала в беседе с телеканалом CBC News .

Диетолог Мелисса Фернандес заявила, что распространенное мнение о завышенной суточной норме белка является мифом, который вводят в заблуждение как блогеры, так и некоторые врачи. В интервью она пояснила, что рекомендации употреблять по 2 г белка на кг веса, которые часто можно встретить в интернете, являются неоправданными.

По словам Фернандес, большинству людей достаточно 0,8 г белка на кг массы тела. Хотя превышение нормы белка обычно не вредно, она предупредила, что злоупотребление белковой пищей в ущерб овощам и фруктам может негативно сказаться на здоровье и вызвать дефицит важных веществ.

Диетолог также отметила, что продукты с высоким содержанием белка, которые рекламируются как полезные, на самом деле могут содержать избыточное количество сахара, красителей и консервантов.

