Диетолог назвала последствия проглатывания арбузных семечек

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина обращает внимание на скрытую опасность чрезмерного употребления арбузных семян. По ее словам, привычка глотать их в больших количествах может обернуться серьезными проблемами для пищеварения. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Она пояснила, что основной риск связан с физическим воздействием семян. При разжевывании они крошатся, образуя острые осколки. Эти фрагменты способны механически повреждать нежную слизистую оболочку желудка и кишечника. Более того, значительный объем проглоченных семян создает реальную угрозу развития механической непроходимости кишечника – опасного состояния, которое часто требует экстренного хирургического вмешательства. Длительное накопление может также привести к формированию плотных конгломератов (камней), способных повредить стенки кишки вплоть до разрыва.

По мнению медика, отдельную проблему представляют природные вещества в семенах – антинутриенты. Они связываются с необходимыми организму микроэлементами (такими как железо, цинк, кальций), резко снижая их усвояемость в кишечнике. Для запуска этого негативного процесса достаточно употребить около 50 граммов семян, что в перспективе способно вызвать дефицит важных питательных веществ. Также существует теоретический риск отравления из-за следовых количеств алкалоидов (включая цианид), содержащихся в семенах. Однако для этого нужно съесть нереально большое количество – около 200 граммов, особенно если они измельчены в порошок; в обычных условиях такое отравление маловероятно.

Она добавила, что, хотя случайно проглоченные арбузные семечки не опасны, их сознательное употребление в значительных объемах несет серьезные угрозы: от повреждений ЖКТ и непроходимости до нарушения всасывания питательных веществ. Эксперты настоятельно рекомендуют соблюдать умеренность и не рассматривать арбузные семена как безопасный продукт для частого употребления в пищу.

Ранее она пояснила полезные свойства винограда.