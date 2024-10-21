Диетолог Мухина пояснила полезные свойства винограда

По словам врача-диетолога Марият Мухиной, не следует употреблять в пищу виноград за сладость и включать его в рацион людям с лишним весом и нарушениями углеводного обмена. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что в данной ягоде содержатся разные, в зависимости от цвета, полифенолы и антиоксиданты. Фиолетовый виноград содержит антоцианы − противораковые полифенолы, за счет которых происходит стабилизация свободных радикалов и вывод из организма тяжелых металлов и токсинов. Красный виноград имеет антиоксидант − кверцитин, полезный при сердечно-сосудистых и вирусных заболеваниях. В зеленом винограде содержится большой объем магния, что также хорошо для сердечно-сосудистой и нервной систем.

По мнению медика, при этом не следует забывать и о виноградных косточках, поскольку они содержат нерастворимую клетчатку и омега-3, омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты.

Она уточнила, что для здорового человека суточная норма винограда составляет от 100 до 200 г.

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