Диетолог назвала распространенную ошибку во время завтрака

Многие начинают утро с того, что кажется полезным: стакан свежевыжатого апельсинового сока, тост из цельнозернового хлеба и горсть фруктов. Красиво, легко и, как принято думать, правильно. Однако диетолог Ванесса Леон в беседе с изданием Hola утверждает , что это распространенная ошибка, которая сводит на нет все старания.

Вся проблема в последовательности: если первыми в организм поступают фрукты и сок, уровень глюкозы в крови взлетает стремительно, а затем так же быстро падает. Уже через пару часов человек снова чувствует зверский голод, тянется к перекусу и рискует переесть в обед. Замкнутый круг, знакомый многим.

Диетолог советует начинать день с белка. Яйца, ветчина, сыр — то, что даст длительное насыщение и не вызовет скачков инсулина. Белок обязательно нужно сочетать с клетчаткой. И только после этого, на сытый желудок, можно позволить себе фрукты или даже небольшое лакомство. Сахар из них будет всасываться в кровоток медленнее и не ударит по поджелудочной железе.

