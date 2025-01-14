Диетолог Ноев определила наиболее опасную для питья воду

По словам врача-диетолога Александры Ноев, пить нефильтрованную холодную воду не рекомендуется, тем не менее гораздо опаснее для здоровья горячая вода из-под крана. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что такая вода категорически запрещена для употребления в пищу, поскольку не соответствует санитарным нормам. Так, горячая вода предназначена лишь для технических нужд, то есть для мытья и стирки белья.

По мнению медика, пить водопроводную воду опасно для здоровья, поскольку человек не может быть уверен в ее качестве. В любом случае для употребления воды из-под крана стоит проверить ее качество с помощью специальных полосок.

Ранее диетолог Гинзбург пояснил, почему бутилированная вода не опасна для здоровья.