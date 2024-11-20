Диетолог Гинзбург пояснил, почему бутилированная вода не опасна для здоровья

Согласно результатам исследования китайских ученых, бутилированная вода может быть опасна для здоровья при неправильном хранении. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, действительно ли это так. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, бутилированная вода в нашей стране отвечает строгим стандартам качества, на нее действует ГОСТ, который обязаны соблюдать производители. Вода не содержит вредных примесей и обладает определенной долей минерализации, тем не менее объем минеральных веществ в питьевой воде значительно меньше, чем в лечебной.

Медик добавил, что бутилированную воду можно пить каждый день, поскольку она отличается приятным вкусом и проходит тщательную проверку качества.

По его мнению, в целом бутилированная вода не может быть опасной для здоровья, поскольку как раз проходит строгий контроль качества по соблюдению ГОСТа.

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