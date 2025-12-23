Диетолог объяснил, как сделать доставку еды полезной для здоровья

Ритм современной жизни все чаще вытесняет домашнюю готовку. На смену ей приходят сервисы доставки — как готовых обедов, так и продуктовых наборов. Однако, предупреждает диетолог Дмитрий Семирядов, эта удобная альтернатива принесет пользу только в том случае, если вы подходите к выбору осознанно, опираясь на базовые принципы здорового питания. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, главный критерий — это сбалансированность порции. Идеальный рацион, по словам эксперта, должен подчиняться «правилу тарелки»: половину занимают овощи, четверть — белки, и еще четверть — сложные углеводы. При этом порция должна быть сытной, без излишка соусов, скрытых сахаров, усилителей вкуса и лишнего масла. Именно такая еда, богатая клетчаткой, обеспечит долгое чувство насыщения, избежит резких скачков сахара в крови и не будет провоцировать переедание.

Но даже идеально составленный рацион требует правильного подхода к самому процессу. Семирядов напоминает о важности интуитивного питания. Ключ — в умении распознавать сигналы тела: остановиться при комфортном чувстве сытости, отличать физический голод от эмоционального желания «заесть» стресс, не делать из деликатесов повседневную норму, но и не впадать в жесткие запреты.

По его мнению, доставка еды может стать надежным союзником в поддержании здоровья, но не на автопилоте. Она требует от нас не меньшей осознанности, чем поход в магазин. Понимание основ нутрициологии и внимание к собственным ощущениям превращают удобный сервис в эффективный инструмент для хорошего самочувствия в условиях постоянной нехватки времени.

